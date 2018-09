Libye: Libération de 83 détenus d'une prison sous contrôle des salafistes

Quelque 83 prisonniers, détenus dans une prison contrôlée par une milice salafiste près de Tripoli, ont été libérés, a annoncé jeudi Mohamad Sallak, porte-parole du chef du gouvernement d'union nationale.



Ces prisonniers ont été libérés de la "Prison de Mitiga" en coordination avec le parquet et le ministère de la Justice, a précisé la même source.



D'après un communiqué du bureau du Procureur général, environ "120 personnes, détenues dans des centres inspectés" par les autorités qui "ont été relâchées les 26 et 27 septembre 2018, certaines ayant déjà purgé leurs peines et d'autres ayant dépassé le délai légal de garde à vue",



Selon les autorités judiciaires, les détenus impliqués dans des affaires de terrorisme, d'homicide, de banditisme et de trafic de drogue ne font pas partie des personnes libérées.



Ces libérations interviennent dans le cadre de démarches du gouvernement libyen pour répondre aux accusations selon lesquelles il est l'otage de milices faisant la loi dans la capitale.



La libération de détenus à Mitiga a été saluée par la mission de l'ONU en Libye (Manul), qui a appelé à en faire de même pour tous les autres prisonniers détenus arbitrairement ou ayant purgé leur peine.



La Libye, qui a basculé dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, compte des dizaines de centres de détention tenus par des milices, selon des organisations de défense des droits de l'Homme.