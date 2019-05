Libye : L'ONU dénonce l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées à Tripoli

L’organisation des Nations-Unies a dénoncé, jeudi, l’utilisation par les belligérants en Libye d’armes explosives dans les zones peuplées à Tripoli, ce qui continue de faire des victimes parmi les civils.



"Au moins six civils ont été tués et cinq autres blessés mardi lors d'une frappe aérienne à Qasr Bin Ghashir, alors que des informations faisant état de nouvelles victimes civiles suite aux bombardements d'hier soir sont toujours en cours de vérification", a indiqué le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.



Les Nations-Unies et les organisations humanitaires présentes en Libye continuent de rappeler aux parties leur obligation, en vertu du droit international humanitaire, de prendre toutes les mesures possibles pour éviter tout préjudice aux civils, a poursuivi le porte-parole, lors de son point de presse quotidien à New York.



"Ils appellent toutes les parties à s'abstenir d'utiliser des armes explosives - y compris par des frappes aériennes ou des bombardements - dans les zones peuplées, compte tenu de leur effet indiscriminé", a souligné le porte-parole.