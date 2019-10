Libye : 7 terroristes présumés tués dans une frappe aérienne américaine contre Daech (Africom)

L'armée américaine a annoncé, lundi, avoir mené la veille une frappe aérienne contre le groupe "Etat islamique-Libye", dans le sud de ce pays, tuant sept terroristes présumés.



"À l'heure actuelle, nous estimons qu'aucun civil n'a été blessé ou tué à la suite de cette frappe aérienne", menée en coordination avec le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), ajoute le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) dans un communiqué.



"Notre traque de l'Etat islamique en Libye et d'autres réseaux terroristes diminue leur capacité à mener efficacement des opérations contre le peuple libyen", a déclaré le major général de l'armée américaine William Gayler, directeur des opérations de l'Africom.



"En perturbant la planification, la formation et les activités des terroristes, nous réduisons également leur capacité à menacer les intérêts des États-Unis et de leurs partenaires dans la région".



L'Africom "continue d'appuyer les efforts diplomatiques déployés pour stabiliser la situation politique en Libye afin de maintenir notre objectif commun de déstabiliser les organisations terroristes qui menacent la stabilité de la région", ajoute le communiqué.