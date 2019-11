Libye: 7 morts dont 5 travailleurs étrangers dans un raid aérien (Santé)

Au moins sept civils ont été tués, dont cinq travailleurs étrangers, et 30 autres blessés dans un raid aérien lundi contre une usine en banlieue sud de Tripoli, selon un porte-parole du ministère de la Santé.



Deux Libyens et cinq travailleurs étrangers, de Bangladesh, Egypte et Niger, ont péri dans l'usine frappée de plein fouet dans la région de Wadi Rabi, a indiqué à l'AFP ce porte-parole, Amin al-Hachemi. Cette région est le théâtre de violents combats depuis le début en avril de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale libyenne.