Libye: 458 migrants secourus au large des côtes occidentales

Ainsi, une première patrouille des garde-côtes avait porté secours à 361 migrants, dont 88 femmes et 44 enfants, se trouvant à bord d'un canot pneumatique à 53 km au large de Khoms, une ville située à 120 km à l'est de Tripoli.



Lors d'une opération similaire, les gardes côtes libyens avait également secouru 97 clandestins africains, dont 22 femmes et 26 enfants, au large de Zliten, à quelque 150 km à l'est de Tripoli.



La semaine dernière, au cours de plusieurs opérations distinctes, la marine libyenne a secouru plus d'un millier de migrants et a retrouvé les corps de 25 autres.



La Libye est le point de départ favori des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe, fuyant l'insécurité et l'instabilité dans leur pays d'origine.