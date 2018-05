Libye : 260 immigrants clandestins secourus au large des côtes occidentales

Près de 260 migrants clandestins d'origine africaine et asiatique ont été interceptés dimanche au large des côtes occidentales libyennes et ramenés à terre alors qu'ils tentaient de rallier l'Europe, a annoncé la Marine libyenne.



"Une patrouille de garde-côtes a secouru 180 immigrants clandestins de pays africains et asiatiques sur deux canots pneumatiques, à 36 milles marins au large de Garabouli", une ville située à 60km à l'est de Tripoli, a souligné un porte-parole de la Marine, précisé Kassem.



Les rescapés ont été ramenés à la base navale de Tripoli pour recevoir l’aide médicale avant d'être transférés dans un centre d'hébergement de la capitale en présence d'organisations internationales, a ajouté M. Kassem.



Par ailleurs, une autre patrouille de garde-côtes a secouru 80 immigrants clandestins africains sur un canot pneumatique au large de Zaouiya, à quelque 45km à l'ouest de Tripoli, avant de les transférer dans un centre d'hébergement dans la ville.