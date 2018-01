Libye : 20 morts lors de combats près de l'aéroport de Tripoli

Les assaillants, qui n'ont pas été identifiés, cherchaient à libérer "des terroristes appartenant aux organisations Etat islamique (EI), Al-Qaïda et à d'autres groupes", détenus dans une prison sur le site de l'aéroport, a affirmé le gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, dans un communiqué.



"La situation à l'aéroport de Mitiga est désormais sous contrôle", a annoncé dans un bref communiqué la force al-Radaa (dissuasion), qui dépend du ministère de l'Intérieur du GNA et est chargée de sécuriser l'aéroport.



"Toutes les infrastructures de la base militaire et l'aéroport sont sous contrôle et n'ont pas été endommagées", a assuré la direction de la Sécurité de Tripoli, qui relève elle aussi du ministère de l'Intérieur.



Selon une source aéroportuaire, les forces pro-GNA ont réussi à repousser l'attaque et pourchassé les assaillants jusqu'à leur QG à une dizaine de kilomètres à l'est de l'aéroport.



Plus tôt, la direction de l'aéroport international de Mitiga, le seul de la capitale actuellement opérationnel, avait annoncé la suspension du trafic aérien "du fait des combats". Toutes les routes menant à la zone ont été coupées.