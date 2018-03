Libye: 1ère réunion de réconciliation entre deux importants groupes armés rivaux

Les deux groupes armés ont pris le contrôle de la capitale durant l'été 2011, signant la fin du régime de l'ex-dictateur, capturé puis tué deux mois plus tard dans sa ville natale de Syrte.



En s'installant à Tripoli, ces ex-rebelles se sont partagés le contrôle d'installations stratégiques jusqu'en 2014 jusqu'à ce qu'une coalition conduite par Misrata en chasse les Zentanis, notamment du sud de la capitale, au prix de plusieurs semaines de combats meurtriers.



Des représentants des groupes armés et des dignitaires de la ville de Misrata (200 km à l'est de Tripoli) ont fait le déplacement mercredi à Zentan, à 170 km au sud-ouest de la capitale, pour participer à cette rencontre qualifiée d'"historique", indiquent les deux groupes dans un communiqué .



"Cette réunion est un premier pas qui sera suivi d'autres", a déclaré le maire de Zentan, Mustafa al-Barouni, au début de la réunion, affirmant qu'"il n'y aura plus de recours aux armes pour résoudre nos différends".



Avant la prochaine réunion, à Misrata cette fois, les représentants des deux villes ont mis en place une commission pour régler les questions en suspens, comme le sort des prisonniers et des disparus.



Selon Mohamad Rajab, chef du Conseil militaire de Misrata, cette première réunion facilitera la "réconciliation avec d'autres régions et tribus" en Libye.



Dans leur communiqué final, les deux camps ont souligné la nécessité d'unifier l'armée et la police sous une autorité civile et de combattre le terrorisme sous toutes ses formes.



Depuis la chute du régime de Kadhafi, la Libye est livrée aux milices alors que deux autorités se disputent le pouvoir: d'un côté, le gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, et de l'autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal Khalifa Haftar.