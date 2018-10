Libéré en Turquie, le pasteur Brunson "s'apprête à rentrer aux Etats-Unis"

Le pasteur américain Andrew Brunson, libéré vendredi par la justice turque, a déclaré qu'il s'apprêtait à rentrer aux Etats-Unis.



"Je suis ravi d'être sur le chemin du retour vers les Etats-Unis", a-t-il affirmé, cité dans un communiqué de l'American Center for Law and Justice (ACLJ), une organisation qui milite pour la liberté religieuse et qui le représente. "J'ai hâte de rentrer à la maison et de retrouver ma famille", a-t-il ajouté, expliquant que ses proches avaient traversé "un moment extrêmement difficile".



"Le fait qu'il s'apprête à présent à rentrer aux Etats-Unis ne peut être vu que comme un victoire significative du pasteur Brunson et de sa famille", a estimé son avocat américain Jay Sekulow dans ce même communiqué.



L'ACLJ a dit à l'AFP ne pas connaître encore précisément le moment de son retour.



Jay Sekulow, qui est également l'un des avocats de Donald Trump, a salué la "ténacité" du président américain dans ses efforts pour obtenir la libération d'Andrew Brunson.



Le pasteur a été détenu un an et demi puis placé en résidence surveillée pendant plus de deux mois en Turquie, où il était jugé pour "terrorisme" et "espionnage", des accusations qu'il rejette en bloc.



"Nous remercions le président, les membres du Congrès et les diplomates qui ont continué d'exercer de la pression sur la Turquie", a ajouté l'avocat, au sujet des sanctions imposées en août par Washington contre Ankara.



Le pasteur Brunson a également remercié Donald Trump, "l'administration et le Congrès pour leur soutien sans faille".