Libération de 104 lycéennes nigérianes enlevées par Boko Haram

Le ministre a souligné que les 104 lycéennes, en plus d’un autre garçon et une fille, ont été libérés sans condition, assurant qu’aucune rançon n'a été payée et aucun membre détenu de Boko Haram n'a été libéré en échange de cette libération.



Les otages libérés ont été transférés au gouvernement nigérian par l'armée dans la ville de Maiduguri et transférés par avion à la capitale Abuja, a-t-il précisé.



Au total, 110 lycéennes avaient été kidnappées le 19 février dans un lycée pour filles de Dapchi.