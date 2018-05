Liban: Le Hezbollah et ses alliés remportent les législatives

Le Hezbollah chiite soutenu par l'Iran et opposé à Israël et ses alliés ont remporté un peu plus de la moitié des sièges au Parlement libanais lors des élections législatives dimanche, selon les résultats préliminaires annoncés par les politiques et la presse.



Considéré comme un groupe terroriste par les Etats-Unis, le Hezbollah est sorti renforcé de sa participation à la guerre en Syrie en soutien au président Bachar al Assad. Sa prépondérance au Liban vient confirmer l'influence de Téhéran dans la zone Syrie-Irak-Liban.



Le décompte non officiel de ces premières élections législatives depuis neuf ans font en parallèle ressortir de lourdes pertes pour le Premier ministre Saad Hariri, soutenu par l'Occident.



Mais il devrait apparaître comme le dirigeant sunnite ayant le plus grand groupe à la Chambre des députés, qui compte 128 sièges, ce qui fait de lui le favori pour former le prochain gouvernement. Le premier ministre libanais doit être sunnite dans le système confessionnel de partage du pouvoir en vigueur au Liban.



Les grands partis devraient tous faire partie du nouveau gouvernement, comme c'était le cas dans le gouvernement sortant.



Les élections se sont déroulées en vertu d'une nouvelle loi complexe qui a mis du temps à être votée. Les circonscriptions électorales ont été redéfinies. Et la proportionnelle a remplacé le système majoritaire. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les résultats officiels seraient annoncés lundi.



En une, le journal pro-Hezbollah Al Akhbar qualifie les élections législatives de "gifle" pour Saad Hariri.



Une alliance anti-Hezbollah menée par Hariri et soutenue par l'Arabie saoudite avait remporté la majorité au Parlement lors des précédentes élections législatives, en 2009, avant de s'effriter.



Le Parlement avait étendu à trois reprises depuis 2009 son propre mandat, dont la durée originelle était de quatre ans.



La participation a été de 49,2%, contre 54% il y a neuf ans.