Liban/Israël : Washington "préoccupé par l'escalade des tensions" à la frontière

Les Etats-Unis sont "préoccupés" par "l'escalade des tensions" à la frontière entre le Liban et Israël, où des échanges de tirs ont eu lieu entre le mouvement chiite Hezbollah et l'armée israélienne, a indiqué dimanche un responsable du département d'Etat.



"Les Etats-Unis soutiennent pleinement le droit d'Israël à se défendre. Le Hezbollah devrait s'abstenir d'actions hostiles qui menaceraient la sécurité, la stabilité et la souveraineté du Liban", a dit ce responsable. "Ceci est un autre exemple du rôle déstabilisateur des agents de l'Iran dans le sabotage de la paix et de la sécurité dans la région", a-t-il ajouté.