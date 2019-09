Liban/Israël : Hariri demande l'"intervention" de Paris et Washington face à l'escalade

Le Premier ministre libanais Saad Hariri a réclamé dimanche l'"intervention" de Paris et de Washington "face aux développements à la frontière sud", où des échanges de tirs ont lieu entre le mouvement chiite Hezbollah et l'armée israélienne, selon un communiqué de ses services.



M. Hariri s'est entretenu par téléphone avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et avec un conseiller du président français Emmanuel Macron pour demander "l'intervention des Etats-Unis, de la France et de la communauté internationale face aux développements de la situation à la frontière sud", d'après le communiqué.