Lever de rideau sur le Salon international de l'agriculture de Paris avec la participation du Maroc

Le SIA, auquel sont représentés tous les acteurs clefs, producteurs & acheteurs, autour des grands enjeux mondiaux, révèle les tendances et innovations qui façonneront l’industrie agroalimentaire de demain.



Placé cette année sous le thème : "Des femmes, des hommes, des talents", le Salon a été inauguré par le président français Emmanuel Macron, qui a plaidé dans un discours prononcé, à cette occasion, en faveur d'une vision intégrée de l'alimentation européenne du futur.



Le chef de l’état français a mis l'accent, dans ce sens, sur la nécessité de réinventer la politique agricole commune (PAC), créer des filières européennes de production, aider les jeunes à s'installer, lutter contre l'artificialisation des terres.



Il a également appelé à restituer la valeur à "ceux qui produisent", en l’occurrence les agriculteurs.



Au terme de son discours, M. Macron a effectué une visite à travers les différents stands du Salon multipliant les échanges avec les participants.



Organisée par l'Agence pour le Développement Agricole (ADA), la participation marocaine à cette édition du SIA, la septième consécutive, a pour objectif de promouvoir les produits du terroir marocain et de prospecter de nouvelles opportunités pour les petits agriculteurs.



La délégation officielle marocaine à ce Salon, qui devrait attirer plus de 700. 000 visiteurs sur neuf jours, est composée du secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, M. Mohamed Sadiki, du directeur général de l'ADA, M. El Mahdi Arrifi et de l'ambassadeur du Maroc en France, M. Chakib Benmoussa.