Lettre aux Français : une opération de sauvetage du mandat de Macron pour la presse

Pour Stéphane Albouy du Parisien, Emmanuel Macron a pris la plume comme l'avaient fait avant lui François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. A la différence que ses prédécesseurs étaient candidats à la présidence et défendaient leur programme de campagne, alors que "notre actuel président essaie pour sa part de sauver la suite de son mandat".



"Avec cette adresse aux Français, le chef de l'Etat est en fait candidat... à sauver les trois ans qu'il lui reste à passer à l'Elysée", pense également Paul Quinio de Libération qui voit la lettre du président comme un "écrit de rattrapage". "L'arrogant Jupiter tente avec ce texte de se mettre à hauteur de rond-point", juge l'éditorialiste qui trouve l'exercice "périlleux".



Dans L'Union, Carole Lardot Bouillé fait chorus: "l'exercice est périlleux. Emmanuel Macron sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur."



"Une +chance pour la France+, comme l'a dit Marc Fesneau, ce grand débat national?", demande Guillaume Tabard du Figaro qui estime qu'il s'agit d'"une dernière chance pour Emmanuel Macron en tout cas, s'il veut régler la crise autrement que par des scénarios politiques catastrophes pour lui."



François Ernenwein de La Croix est d'avis qu'il manque au chef de l'Etat "la crédibilité nécessaire pour convaincre qu'il va vraiment lutter contre les fractures sociales et territoriales en France". L'éditorialiste du quotidien catholique admet toutefois que le président "peut encore parvenir à sortir son mandat de l'étau de la puissante contestation et des lourdes contraintes budgétaires".



Dans Les Echos, Cécile Cornudet est sceptique quant à la volonté d'écoute d'Emmanuel Macron qui "se prête à l'exercice du grand débat comme s'il fallait bien en passer par là, mais sans réelle conviction pour le coup."



Sans surprise, la lettre aux Français reste "lettre morte" pour Paule Masson de l'Humanité qui affirme qu'elle "ne peut être reçue que comme une provocation." "Pas un mot sur les salaires, le pouvoir d'achat, mais l'affirmation qu'il ne rétablira pas l'ISF," s'insurge l'éditorialiste du quotidien communiste.



"Le président joue gros", assure Bernard Stéphan (La Montagne Centre France)qui considère que de la réussite ou de l'échec du grand débat "dépend la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron."



Village d’Astérix



"Comme dans le village d'Astérix, il y aura des engueulades et des débordements, mais, en vérité, l'issue de ce grand débat dépend de nous tous et d'abord de notre volonté de comprendre avant de juger", croit Vincent Trémolet de Villers du Figaro qui espère "une conversation civique".



Dans le camp des plus optimistes, Sébastien Georges de L'Est Républicain songe que "ce grand débat peut constituer un des actes fondateurs de la nouvelle gouvernance qu'il avait promise", mais "à condition de tenir compte de ce qui en sortira, sans le cadenasser pour qu'il ne fasse pas pschitt."



"Faut-il plus de services publics ou moins d'impôts ? Cruel et universel dilemme que le président de la République décline dans sa lettre". Laurent Bodin dans L'Alsace note que le président "place les Français devant leurs responsabilités", "habilement", souligne-t-il.



"C'est à un incroyable exercice de renouvellement de la démocratie et de la politique que nous sommes en train d'assister", s'enthousiasme Patrice Carmouze dans L'Eclair des Pyrénées. "C'est donc aux citoyens de s'emparer de ce débat, de prendre, en quelque sorte le pouvoir", prévient-il.



"Emmanuel Macron tente avec ce courrier de nous mettre devant nos responsabilités, les siennes et tous les choix à venir", constate Jean-Louis Hervois de la Charente Libre.



Dans Ouest France, Stéphane Vernay considère que "le chef de l'État mette autant de sujets sur la table, sachant que toutes les réponses n'iront pas dans son sens, est, de fait, totalement inédit". Pour l'éditorialiste du quotidien de l'Ouest, cette lettre "plus qu'un engagement, c'est un contrat. Il faut le prendre au mot. En participant".