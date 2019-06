Les universités de Fès et de Rome renforcent leur partenariat

Signée par le président de l'USMBA, Redouane El Morabit, et le président de l'université de Rome, Giuseppe Novelli, cette convention a pour objectif de consolider les liens entre les deux établissements, notamment l'échange de visites des conférenciers, le développement de la mobilité des étudiants et la promotion de la recherche scientifique commune dans les différentes filières, en fonction des besoins des deux parties.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'université italienne a indiqué que cette convention revêt une importance particulière pour les deux pays sur la voie de la réalisation des objectifs onusiens à l'horizon 2030, à travers le renforcement de la coopération et le dialogue culturel et scientifique entre les jeunes.



Lors d'une rencontre organisée à cette occasion, les intervenants ont mis l'accent sur le caractère ancestral des relations entre le Maroc et l'Italie, lesquelles remontent au 18ème siècle, ajoutant que l'envoi des étudiants marocains dans ce pays européen et les voyages commerciaux ont contribué au renforcement de ces liens au fil des siècles.



L'accent a été mis, par ailleurs, sur les différents aspects de la coopération dans le pourtour méditerranéen et sur le rôle de la recherche scientifique dans le renforcement de la coopération internationale.