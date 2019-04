Les sépultures des combattants marocains en Europe font partie d'une mémoire en partage (El Ktiri)

Les sépultures des combattants marocains dans plusieurs pays européens sont l’illustration concrète d’une partie de la mémoire commune entre le Maroc et l’Europe, a affirmé, mercredi à Helsinki, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération El Mostafa El Ktiri.



"Ces milliers de jeunes, qui ont quitté dans la fleur de l’âge leurs villes et villages durant la Seconde guerre mondiale en réponse à un appel d’urgence humanitaire, ont sacrifié leurs vies pour une cause humaine universelle", a affirmé M. El Ktiri, lors d’une conférence organisée par l’Association "Bras Marocains Sahraouis", en collaboration avec l’Association des Amis du Maroc en Finlande.



Parmi ces sépultures éparpillées en terre européenne, il a cité les cimetières de Venafro (Italie), Chastre (Belgique) et Keppel (Pays-Bas), outre ceux de Montjoie-Saint-Martin et Notre-Dame de Lorette (France), où l’on peut lire à proximité ou sur les plaques funéraires des témoignages qui en disent long sur la noblesse du Marocain et de sa générosité sans pareille.



C’est précisément cette tranche de mémoire que les Marocains du monde devraient partager dans leur pays d’accueil, une mémoire qu’il leur importe de faire fructifier et de faire valoir, a-t-il souligné, relevant l’importance d’en faire une source d’inspiration et une arme pacifique pour les enfants des deuxième et troisième générations pour se prémunir contre la montée du racisme, les velléités xénophobes et les courants de l’extrême droite.



Pour M. El Ktiri, s’il est vrai que le patriotisme signifiait, à l’époque de la lutte pour l’indépendance, de se sacrifier cœur et corps pour la Patrie, le concept est devenu actuellement synonyme d’un comportement positif envers cette même Patrie, en faisant valoir ses symboles, son drapeau, son hymne, ses costumes, ses us et coutumes, tout en restant mobilisé à défendre ses causes et ses intérêts suprêmes dans les foras internationaux.



De son côté, la présidente de l’Association "Bras Marocains Sahraouis" Jamila Al Injourni a salué les efforts du Haut-commissariat en faveur de la préservation de la mémoire nationale en collaboration avec la société civile, du fait que la sauvegarde de l’histoire nationale et de la mémoire collective de la nation marocaine font partie de ses prérogatives et de ses missions.



Elle a relevé que l’organisation de cette conférence sur la mémoire commune émane de la conviction profonde du rôle prépondérant qu'il importe à la société civile d’assumer en matière de développement humain durable et de valorisation du patrimoine immatériel, avec en tête la conservation de l’histoire de la lutte nationale pour la liberté, l’indépendance et le parachèvement de l’intégrité territoriale.



Aussi a-t-elle souligné que cette rencontre reflète la conscience de la société civile de son rôle de levier au service de la diffusion des valeurs de la citoyenneté et du civisme et du renforcement des liens avec les peuples ayant en partage avec le Maroc un passé commun qui renvoie à une mémoire commune.



Au terme de cette conférence à laquelle ont pris part nombre d’acteurs du tissu associatif marocain en Finlande et des membres de communautés arabes dans le pays nordique, un hommage appuyé a été rendu au Haut-commissariat des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, en la personne de M. El Mostafa El Ktiri.