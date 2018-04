Les saveurs françaises et amazighes à l'honneur au festival de la diplomatie culinaire de Fès

C'est au rythme des musiques marocaine et orientale que les convives de la 3-ème festival de la diplomatie culinaire de Fès ont savouré une brochette de mets proposés par la cheffe marocaine Najat Kanaache et son confrère français Christian Tetedoie.



S'exprimant à cette occasion, le Consul général de France à Fès, François-Xavier Tillette a souligné que cette manifestation a été au fil des édition "un franc succès" en ce sens qu'elle contribue à la mise en valeur des spécificités des civilisations authentiques des pays participants.



Ce festival constitue un espace d'échange autour de de la gastronomie du fait que chaque pays à ses spécificités culinaires, ce qui contribue au renforcement du dialogue interculturel entre les pays, a-t-il ajouté.



Le diplomate français a aussi fait savoir que cette soirée qui a été marquée par la présentation de saveurs des cuisines française et amazighe, reflète l’interaction continue des cultures et des traditions marocaine et française.



Initié sous la thématique "Arts culinaires, santé et sagesses du monde: Gastronomie et cultures du terroir du Maroc et d’ailleurs", le festival de la diplomatie culinaire de Fès se propose de réfléchir à la façon d’intégrer, dans l’approche politique et diplomatique contemporaine, des dimensions culturelles essentielles dans une perspective de bien-être.



Organisée par l'Agence d'ingénierie culturelle "Parchemins concepts", cette manifestation vise à "ériger l'art gastronomique mais également la réflexion intellectuelle, en vecteurs privilégiés d’un échange interculturel".



Chaque jour, un pays et une tradition marocaine seront à l’honneur. Cette année, les traditions arabo-andalouse, amazighe et hébraïque du Maroc seront mises en avant.