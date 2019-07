Les relations sino-marocaines ont connu un "développement excellent" depuis la visite du Roi en Chine (vice-ministre chinois)

Les relations sino-marocaines ont connu un "développement excellent", notamment depuis la visite en 2016 de SM le Roi Mohammed VI en Chine, et le partenariat stratégique établi entre les deux pays a impulsé le développement des relations bilatérales, a affirmé, mardi à Rabat, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Chen Xiaodong.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, M. Chen a fait part de sa satisfaction du développement des relations, de la confiance mutuelle et de la coopération entre les deux pays.



Les deux parties ont convenu de redoubler d'efforts pour approfondir la coopération entre les deux pays, à travers les diverses plateformes comme le forum sur la coopération sino-africaine, l'initiative de la ceinture et la route et le forum sur la coopération sino-arabe, a-t-il ajouté.



"Nous avons la conviction que notre coopération et nos relations bilatérales ne cessent de s'améliorer", a souligné le responsable chinois.



Par ailleurs, M. Chen, actuellement en visite au Royaume, a relevé que le Maroc est un pays majeur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, un acteur et un défenseur du multilatéralisme et du libre-échange, soulignant que "sur ce point nous avons une large convergence de vues et nos deux pays rejettent le protectionnisme commercial".



"J'ai eu un entretien cordial avec M. Bourita portant sur les relations sino-marocaines, la situation régionale et internationale et d'autres questions d'intérêt commun, marqué par une large convergence de points de vue", a-t-il insisté.