Les relations maroco-britanniques s'orientent vers un véritable partenariat stratégique (Bourita)

Les relations maroco-britanniques s'orientent vers l'établissement d'un véritable partenariat stratégique, a affirmé le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, indiquant que la 2-ème session du Dialogue stratégique entre les deux pays tenue mardi à Rabat est à même de concrétiser cette ambition.



S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’Etat britannique chargé du Développement international, du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, M. Andrew Murrison, M. Bourita a souligné que les relations bilatérales connaissent une dynamique positive et se renforcent à un rythme soutenu dans tous les domaines.



Cette dynamique, a noté le ministre, est reflétée par les nombreuses rencontres et réunions tenues entre responsables de haut niveau, notamment la visite du Prince Harry et de son épouse et leur réception par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les visites des ministres du Commerce et des Forces armées britanniques et la tenue de la première session du Dialogue stratégique, saluant, à cet égard, le niveau de coopération militaire et sécuritaire existant entre les deux royaumes.



M. Bourita a également mis en avant la coordination entre les deux pays au sein des organisations internationales et régionales, ainsi que la compréhension mutuelle des intérêts stratégiques des deux pays aux niveaux régional et international.



Au volet économique et commercial, M. Bourita a relevé la tendance positive des échanges commerciaux au cours des deux dernières années, faisant état de la tenue de plusieurs réunions l’année prochaine en vue de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale.



A cet égard, le ministre a annoncé que les deux parties ont convenu de signer, dans les plus brefs délais, un accord commercial bilatéral post-Brexit, qui est dans sa dernière phase, et qui est à même de générer de plus grandes opportunités d’échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume Uni.



De même, M. Bourita a fait savoir que sa rencontre avec M. Murrison a été l’occasion d’échanger leurs points de vue sur les questions régionales en Afrique du Nord, au Moyen Orient et en Afrique de l’Ouest et d’examiner les moyens de coordonner leurs positions sur ces questions à l’avenir.