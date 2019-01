Les relations entre le Maroc et le Sultanat d'Oman sont exemplaires (ministre omanais des AE)

S'exprimant lors des travaux de la 5ème commission mixte maroco-omanaise, qu'il a co-présidés avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, le ministre omanais a mis en avant l'importance des relations politiques, économiques, scientifiques et culturelles liant le Maroc et le Sultanat d'Oman.



Le Sultanat d'Oman est "très satisfait" du niveau de ses relations avec le Maroc, basées sur les liens de fraternité, d'entente et d'aspirations communes vers un avenir radieux, a-t-il dit, affirmant que le Sultanat d'Oman "soutiendra toujours le Royaume du Maroc dans ses causes et aspirations légitimes".



Le ministre omanais des Affaires étrangères s'est, par ailleurs, attardé sur l'importance que revêt la tenue de cette commission afin d'échanger les expériences dans les différents domaines et consolider la coopération bilatérale commune et hisser son niveau.



Créée en 1995, la Commission mixte maroco-omanaise était présidée par des ministres de départements techniques. Il s'agit de sa première réunion sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays.



La Commission avait tenu sa dernière session, en décembre 2010, sous la présidence du ministre marocain de l'Emploi et de la formation et son homologue omanais.