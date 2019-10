Les provinces du Sud s'invitent aux 19èmes Journées du Maroc en région Île-de-France

Les provinces du Sud s'invitent aux 19èmes Journées du Maroc qui se tiendront, les 2 et 3 novembre prochain, à Montereau Fault-Yonne, une commune située dans le département de Seine-et-Marne en grande couronne de Paris en région Île-de-France.



Nées dans le sillage de l’Année du Maroc en France en 1999, ces Journées sont organisées à l’initiative de l’Association culturelle marocaine (ACM), en partenariat avec la ville de Montereau.



Les organisateurs proposent ainsi, chaque année, aux Franciliens un événement autour du Maroc, l’occasion de célébrer l’amitié franco-marocaine, mais aussi de découvrir la richesse de l’artisanat marocain et la diversité culturelle du Royaume.



Pour cette édition, un focus sera apporté sur les provinces du Sud du Royaume en particulier la ville de Dakhla qui sera l’invitée d’honneur de ces 19èmes Journées. Dans ce cadre, une délégation d’élus municipaux de Dakhla et de responsables de plusieurs départements (tourisme, commerce et industrie…) fera le déplacement pour prendre part à ces journées.



Pour rappel, les villes de Dakhla et Montereau ont signé, en mai 2018, un accord de partenariat articulé autour de plusieurs axes : la Digitale Académie, la collecte et tri des ordures ménagères, la gestion des espaces verts, l’exploitation et gestion des piscines municipales, la récupération et évacuation des eaux de pluie, l’organisation et gestion des réseaux d’éclairage publics et la formation des techniciens municipaux.



Les organisateurs ont concocté, pour ces 19èmes Journées du Maroc, un programme éclectique à la hauteur de l'événement organisé en partenariat avec l’Ambassade du Maroc en France, le Consulat du Maroc à Orly et la Maison de l’Artisan du Maroc, la ville de Dakhla (municipalité, Chambre de commerce et d'industrie, délégation du ministère du Tourisme) et l'Association Oued-Noun France.



Au menu de ce programme, des expositions, des spectacles de musique animés par des troupes folkloriques sahraouies, de Laarfa et Gnawa, des défilés de caftan et des dégustations de plats qui font la renommée de la cuisine marocaine. Lors de ces Journées, la Maison de l’Artisan proposera de découvrir ou de redécouvrir aux Franciliens la richesse artisanale du Maroc.