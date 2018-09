Les professeurs et les cadres éducatifs saluent la haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI entoure la famille de l'éducation et de la formation

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la cérémonie de présentation du bilan d'étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en oeuvre de la réforme de l'éducation et de la formation, présidée par le Roi, les professeurs décorés ont formulé le vœu de voir cette distinction royale donner au secteur de l'enseignement la place qui lui revient conforme aux aspirations du Souverain.



Cette décoration constitue une motivation pour fournir davantage d'effort et d'abnégation, ont souligné les personnalité décorées pour leur travail distingué dans nombre de programmes et projets visant à améliorer la qualité de l'éducation et de la formation.



Dans ce sillage, Mme Najat Chariabka, enseignante du primaire au groupe scolaire Tarik Ibn Ziyad à Assa Zag, décorée par le Roi du Ouissam Al Istihkak Al Wathani de classe exceptionnelle, s'est dite "très heureuse et honorée" par cette distinction, formulant l'espoir d'être à la hauteur de la confiance royale pour apporter une valeur ajoutée au système éducatif national.



Pour sa part, Toufiq Ejgham, professeur d’enseignement qualifiant au collège Oued El Makhazine à Meknès décoré par le Roi Mohammed VI du Ouissam Al Moukafaa Al Wathania de troisième classe (Officier), pour ses efforts dans le domaine des techniques de communication et d'animation, de développement de la lecture et de la rédaction en langue française, a considéré cette décoration une consécration et une responsabilité en même temps, et une motivation pour fournir plus d'efforts afin d'améliorer le niveau des élèves et les accompagner dans la réalisation d'excellents résultats.



De son côté, Zahra Souibri, directrice du Lycée collégial Imam Al Boukhari à Rabat décorée par le Roi Mohammed VI du Ouissam Al Moukafaa Al Wathania de troisième classe (Officier) pour ses travaux visant le développement de la lecture chez les élèves, a indiqué que cette cérémonie reflète l'intérêt accordé par le Roi à l'enseignement et au corps éducatif, exprimant son souhait que cette décoration puisse hisser le niveau de l'enseignement au niveau des Aspirations du Souverain.



Quant à Meriem Maa Al Aininine, Enseignante du primaire à l’école Bir Guendouz à Aousserd décorée par SM le Roi du Ouissam Al Moukafaa Al Wathania de quatrième classe (Chevalier), pour sa contribution dans le théâtre scolaire, particulièrement dans le théâtre Hassani, a fait part de sa volonté de contribuer à la vision stratégique relative au système éducatif, en vue d'atteindre les objectifs escomptés, et de mettre en œuvre les discours royaux.



Pour sa part, Hicham Al Faquih, enseignant du primaire au groupe scolaire "Binti" à Al Hoceima décoré par le Roi du Ouissam Al Istihkak Al Wathani de deuxième classe, pour l'attention particulière accordée à ses élèves et son action associative dans le domaine du développement social, a souligné que cette décoration représente un grand honneur pour le cadre enseignant, et un encouragement pour redoubler d'efforts en vue d'améliorer le niveau de l'enseignement particulièrement chez les enfants.



Khadija Biadi, enseignante du primaire à l’école Abou Al Hassan Kabissi à Salé décorée par le Souverain du Ouissam Al Moukafaa Al Wathania de troisième classe (Officier) pour s'être distinguée dans l'enseignement de la langue amazighe, a fait savoir que cette décoration constitue un grand honneur et un soutien moral pour aller de l'avant sur cette voie.



Pour leur part, plusieurs lauréats au titre de l'année scolaire 2017-2018, qui ont salué le Roi à l’occasion de cette cérémonie, ont exprimé leur gratitude pour la Haute Sollicitude Royale, soulignant qu'elle les encourage pour réaliser davantage de réussite, d'apprentissage et d'effort dans leur parcours académique et scientifique.