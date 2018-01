Les pourparlers de paix sur la Syrie reprendront à Vienne les 25-26 janvier (ONU)

Après ce 9e round de discussions, auxquelles la principale instance de l'opposition syrienne a annoncé sa présence, une autre conférence sur la paix est prévue les 29 et 30 janvier à Sotchi, en Russie, alliée indéfectible de la Syrie du président Bachar al-Assad. Là aussi, le but affiché est de trouver un règlement au conflit qui déchire le pays depuis près de sept ans.



"Pour des raisons logistiques, cette réunion spéciale se tiendra dans les locaux des Nations unies à Vienne, en Autriche", a précisé le communiqué de l'émissaire onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura.



Celui-ci "s'attend à ce que les délégations viennent à Vienne prêtes à un engagement" sur le dossier, "plus particulièrement sur le volet constitutionnel", poursuit le communiqué.



Les discussions parrainées par l'ONU ont d'ordinaire lieu à Genève et le huitième round de discussions sur le conflit syrien, qui s'est tenu début décembre, s'est achevé encore une fois sans réelles avancées, avec comme pierre d'achoppement le sort du président Bachar al-Assad.



Déclenché en mars 2011 par la répression gouvernementale de manifestations pacifiques, le conflit en Syrie s'est complexifié avec l'implication de pays étrangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 340.000 morts ainsi que des millions de déplacés et de réfugiés. (afp)