Les pays africains appelés à renforcer leurs capacités dans le domaine de la sécurité nucléaire (Kristine L. Svinicki)

Les pays africains, qui ont accompli des progrès notables dans le domaine de la sécurité nucléaire, sont appelés à renforcer leurs capacités en la matière, a souligné mardi, à Marrakech, la présidente de la Commission américaine de réglementation du nucléaire, Kristine L. Svinicki.



Les risques de l’utilisation des matières nucléaires ou radioactives pour commettre des actes malveillants et les conséquences catastrophiques potentielles résultant d’une mauvaise utilisation de ces matières imposent une coopération régionale intense afin de développer les capacités en matière de sécurité nucléaire en Afrique, a-t-elle relevé à la cérémonie d’ouverture de la 3ème Conférence Internationale des Régulateurs sur la Sécurité Nucléaire (Marrakech 01-04 octobre).



Mme Kristine L. Svinicki, brillante ingénieure nucléaire américaine, a estimé que les menaces et risques nucléaires et radioactives exigent la mise en place de mesures efficaces pour garantir et protéger les installations nucléaires, appelant les pays à partager leurs expériences réussies dans le domaine de la sécurité nucléaire.



Le président du Conseil espagnol de sécurité nucléaire, Josep Maria Serena, a pour sa part, appelé à l’adoption d’une stratégie globale qui va se décliner au niveau national pour faire face à ces menaces qui sont similaires d’un continent à un autre, relevant que cette conférence représente une opportunité pour renforcer le réseau et la coopération des régulateurs afin de parvenir à un système de sécurité nucléaire "commun".



La représentante de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), Raphael Duguay, s’est félicitée de la coopération fructueuse liant l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) et cet organisme canadien, relevant que les Etats sont appelés à lutter contre le terrorisme nucléaire transfrontalier organisé et à empêcher que de telles matières nucléaires et radioactives tombent dans les mains de ces organisations terroristes.



Le directeur adjoint de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), Juan Carlos Lentijo, a souligné pour sa part, que la priorité de cette agence consiste à renforcer les mécanismes de coopération entre les régulateurs de la sécurité nucléaire, appelant les Etats à accorder une grande importance à la question de la sécurisation des installations nucléaires.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et organisée par l'AMSSNuR en collaboration avec l'AIEA, la 3ème Conférence Internationale des Régulateurs sur la Sécurité Nucléaire connaît la participation de plus de 350 experts et responsables représentant une centaine de pays, dont 35 Etats Africains.



Cette 3ème Conférence, qui rassemble des responsables de réglementation, des professionnels de la sécurité nucléaire, des décideurs, des responsables des Organisations de Support Technique (TSOs), des organisations régionales et internationales, ainsi que des acteurs dans le domaine de la sécurité nucléaire, traitera de plusieurs thématiques et sujets relatifs à ce domaine, l'objectif principal étant de partager les expériences et les meilleures pratiques parmi les Régulateurs, les TSOs et les acteurs régionaux et interrégionaux pertinents pour renforcer les activités de sécurité nucléaire aux niveaux national, régional et international.



Lors de cet événement, qui se poursuivra jusqu'au 4 octobre, les participants vont ainsi traiter des nouveaux défis auxquels font face les Etats et organisations internationales pour endiguer les menaces d’actes malveillants susceptibles de mettre en danger la sécurité des matières nucléaires ou d'autres sources radioactives qui pourraient avoir des effets néfastes sur l'Homme, la société et l'environnement.



Elle est organisée pour la première fois en Afrique et dans le Monde Arabe, après une première édition aux Etats-Unis en 2012, qui avait pour objectif l’établissement d’un cadre de coopération internationale spécifique au domaine de la sécurité nucléaire, et une 2ème tenue en Espagne en 2016.