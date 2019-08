Les musulmans de Norvège secoués par l'attaque terroriste contre une mosquée près d'Oslo

Les musulmans de Norvège, qui célèbrent dimanche Aïd Al-Adha, ont été "tristement secoués" par l'attaque terroriste ayant ciblé la veille une mosquée des environs d'Oslo, dont l'auteur nourrissait "des vues d'extrême droite".



Le Centre islamique de Norvège a condamné dimanche "avec la plus grande fermeté" cet acte terroriste perpétré par un jeune Norvégien qui, selon la police, avait "des positions xénophobes et "voulait semer la terreur".



Un message que le suspect a posté sur un forum en ligne, peu avant de passer à l'acte, évoque une "guerre des races" et rend hommage à l'auteur de l'attaque contre deux mosquées commise en mars en Nouvelle-Zélande, au cours de laquelle 51 personnes avaient été tuées.



"L'attaque terroriste à Bærum est le résultat d'une haine de longue date contre les musulmans qui a pu se répandre en Norvège sans que les autorités norvégiennes ne prennent cette évolution au sérieux", a dénoncé le Conseil islamique de Norvège dans un communiqué, soulignant que "cette haine contre les musulmans constitue une grave menace pour la coexistence pacifique et l'unité de la société norvégienne".



Le Conseil a rappelé avoir "demandé depuis longtemps aux autorités de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le racisme et l'islamophobie, sans que cela ne soit mis à l'ordre du jour", relevant que "c'est le moment où les autorités reconnaissent que la haine, l'islamophobie et l’extrémisme de droite sont intrinsèquement destructeurs sur le plan social".



Muni de plusieurs armes, le suspect a tiré à l'intérieur du centre islamique Al-Noor à Baerum (banlieue d'Oslo) où trois fidèles étaient présents, faisant un blessé léger. Il a été maîtrisé par un individu et remis aux policiers dépêchés sur place, qui ont retrouvé deux armes à feu dont le type n'a pas été précisé.



"Au cours de cet événement tragique, nous tenons également à rendre hommage à l'homme de 70 ans qui a maîtrisé le tireur pour qu'aucune vie humaine ne soit perdue dans la mosquée Al-Noor", a dit Abdirahman Diriye, président du conseil d'administration du Conseil.



"Nous voulons aussi saluer les efforts de la mosquée Al-Noor, qui a mis en place des mesures de sécurité dans son enceinte après les actes terroristes en Nouvelle-Zélande (...), et saluer les efforts de la police qui a lancé une grande enquête sur l'attaque terroriste", a-t-il ajouté.



En même temps, M. Diriye a exhorté toutes les mosquées à mettre en place des mesures de sécurité plus strictes pour assurer la sécurité de leurs membres, soulignant que "de nombreux musulmans norvégiens ont peur à la suite de l'attaque terroriste, mais nous ne devons pas laisser la peur et la haine prendre le dessus. Nous recommandons à tous de célébrer ce grand jour de la manière habituelle".



La police de la capitale norvégienne a renforcé les mesures de sécurité autour des célébrations dimanche, en augmentant ses effectifs et en décrétant que ses patrouilles sortent armées.