Les musulmans de Norvège "devraient être en sécurité" (PM norvégienne)

La Première ministre de la Norvège Erna Solberg a indiqué dimanche que les musulmans "devraient être en sécurité" dans le pays et bénéficier du soutien du gouvernement norvégien.



"Les musulmans devraient être en sécurité dans notre pays et bénéficier du soutien du gouvernement norvégien et, à mon avis, de la part de tous les Norvégiens", a déclaré Mme Solberg à la presse suite à l'attaque terroriste ayant ciblé la veille une mosquée des environs d'Oslo, dont l'auteur, un jeune Norvégien, nourrissait "des vues d'extrême droite".



"Le gouvernement a jugé important de montrer que nous prenons cela très au sérieux", a ajouté la cheffe du gouvernement qui a assisté, dimanche après-midi, aux côtés de plusieurs ministres, aux célébrations de l'Aïd al-Adha à la mosquée Tawfiq à Oslo pour témoigner leur soutien et leur solidarité à la communauté musulmane.



Elle a dit qu'elle appréciait particulièrement l'engagement populaire envers les musulmans norvégiens, soulignant que "cela montre que les Norvégiens craignent que leur pays ne puisse plus accueillir toutes les religions sans qu'elles n'éprouvent de la peur".



En outre, la Première ministre de Norvège a souligné que les causes du terrorisme étaient différentes dans le monde. "En Norvège, il s'agit de personnes qui se sentent exclues de la société", a-t-elle estimé.



Plutôt dimanche lors de sa visite à la mosquée de Bærum, lieu de la fusillade, Mme Solberg a affirmé que "ce qui s'est passé hier ne devrait pas arriver en Norvège. En Norvège, il faut être en sécurité. Tous les lieux de culte norvégiens doivent être sûrs, quelle que soit la religion professée".



Survenant après plusieurs attaques par des suprémacistes blancs à travers le monde, l'épisode d'apparence islamophobe a semé la crainte parmi les musulmans au premier jour de la fête de l'Aïd al-Adha.



La police norvégienne traite la fusillade perpétrée samedi comme une "tentative d'acte terroriste". L'auteur de cette attaque est également soupçonné du meurtre de sa demi-sœur de 17 ans.