Les moyens de consolider la coopération bilatérale au centre d'un sommet entre les présidents français et égyptien

Les entretiens ont également porté sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et sur le dossier des droits de l'homme en Égypte.



"La stabilité va de pair avec le respect des libertés de chacun et d'un Etat de droit" a dit le président français au cours d'une conférence de presse aux côtés de M. Sissi, ajoutant que "la véritable stabilité passe par la vitalité de la société".



Le président français a, dans ce sens, souligné l'importance de la stabilité de l'Égypte pour son pays et l'a considéré comme un partenaire essentiel dans de nombreuses questions vitales, particulièrement dans la lutte contre le terrorisme.



Les échanges ont abouti à la signature de 8 accords et mémorandums d'entente, qui concernent notamment le partenariat stratégique pour le développement social et économique (2019-2023), le mémorandum d'entente relatif au financement de la troisième ligne de métro en Égypte avec un prêt de 336 millions d'euros, et une subvention de 2 millions d'euros pour soutenir la protection sociale en Égypte.



Un prêt de 50 millions d'euros, et une subvention d'un million d'euros pour financer et soutenir les microentreprises en faveur des femmes, ainsi qu'un mémorandum d'entente en matière de qualification des jeunes, ont été également au cœur de ces entretiens. Les deux parties ont également procédé à la signature d'un accord visant la reconstruction de l'Université française en Égypte et une annonce entre les deux gouvernements sur le renforcement de la coopération culturelle, scientifique et artistique.



Cette visite, qui est la première du président Macron depuis son accession au pouvoir en 2017, s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'année culturelle "France - Égypte 2019".