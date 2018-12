Les grands disparus dans le monde en 2018

La chanteuse Aretha Franklin, l'astrophysicien Stephen Hawking, l'ancien chef de l'ONU Kofi Annan et le chef Joël Robuchon figurent parmi les grandes personnalités disparues dans le monde en 2018.







- 7 : FRANCE GALL, 70 ans, interprète française de nombreux tubes des années 60 et 80, avec notamment "Poupée de cire, poupée de son".



- 15: DOLORES O'RIORDAN, 46 ans, chanteuse du groupe irlandais "The Cranberries".



- 20: PAUL BOCUSE, 91 ans, considéré comme le "pape de la gastronomie française".



- 27: INGVAR KAMPRAD, 91 ans, fondateur suédois de la chaîne de magasins de meubles Ikea.







- 13: HENRIK DE DANEMARK, 83 ans, époux d'origine française de la reine Margrethe II du Danemark.



- 18: IDRISSA OUÉDRAOGO, 64 ans, réalisateur burkinabè, Grand Prix du Jury du Festival de Cannes en 1990 pour "Tilaï".



- 21: BILLY GRAHAM, 99 ans, prédicateur évangéliste américain, interlocuteur incontournable des présidents des Etats-Unis pendant plusieurs décennies.



- 24: SRIDEVI, 54 ans, considérée comme l'une des plus grandes actrices de Bollywood.







- 10: HUBERT DE GIVENCHY, 91 ans, légende de la haute couture française.



- 14: STEPHEN HAWKING, 76 ans, astrophysicien britannique célèbre pour ses travaux sur l'Univers. Souffrant de la maladie de Charcot, il était devenu une icône après la publication en 1988 d'"Une brève histoire du temps".







- 2: WINNIE MANDELA, 81 ans, égérie de la lutte anti-apartheid pendant les 28 années d'incarcération de son mari Nelson Mandela.



- 13: MILOS FORMAN, 86 ans, cinéaste américano-tchèque. Il avait reçu deux fois l'Oscar du meilleur réalisateur, en 1976 pour "Vol au dessus d'un nid de coucou" et en 1985 pour "Amadeus".



- 17: BARBARA BUSH, 92 ans, première dame des États-Unis de 1989 à 1993 et l'une des deux seules femmes à avoir à la fois épousé (George H.W. Bush) et donné naissance à un président américain (George W. Bush).



- 20: AVICII, 28 ans, superstar suédoise de la scène électro, de son vrai nom Tim Bergling.







-7: MAURANE, 57 ans, de son vrai nom Claudine Luypaerts, chanteuse belge.



- 14: TOM WOLFE, 88 ans, écrivain américain, inventeur du nouveau journalisme et auteur du best-seller international "Le bûcher des vanités".



- 14: WILLIAM VANCE, 82 ans, auteur de BD belge, dessinateur de la série culte "XIII", vendue à plus de 14 millions d'exemplaires.



- 22: PHILIP ROTH, 85 ans, géant de la littérature américaine, auteur de "Portnoy et son complexe", "La Tache" ou "Pastorale américaine", souvent cité pour un Nobel qu'il n'a jamais obtenu.







- 5: KATE SPADE, 55 ans, grand nom de la mode américaine connue pour ses sacs à mains iconiques.



- 8: ANTHONY BOURDAIN, 61 ans, chef américain célèbre pour son émission télévisée "Parts Unknown" où il explorait la cuisine du monde entier.



- 18: XXXTENTACION, 20 ans, sulfureux rappeur américain, tué par balles en Floride.



- 20: ÉDOUARD-JEAN EMPAIN, 80 ans, baron et homme d'affaires belge dont l'enlèvement en France en 1978 avait défrayé la chronique.







- 5 : CLAUDE LANZMANN, 92 ans, cinéaste, philosophe et journaliste français, auteur du monumental "Shoah" en 1985.







- 6: JOËL ROBUCHON, 73 ans, cuisinier français, chef le plus étoilé du monde (32 étoiles au sommet de sa carrière).



- 11: V.S. NAIPAUL (Vidiadhar Surajprasad Naipaul), 85 ans, écrivain britannique, prix Nobel de littérature en 2001.



- 16: ARETHA FRANKLIN, 76 ans, légendaire chanteuse américaine, surnommée la "Reine de la Soul".



- 18: KOFI ANNAN, 80 ans, ancien secrétaire général de l'ONU de nationalité ghanéenne, prix Nobel de la paix en 2001.



- 25: JOHN MCCAIN, 81 ans, sénateur républicain. Considéré comme un héros de la guerre du Vietnam, il fut candidat malheureux à la Maison Blanche en 2008.







- 06: BURT REYNOLDS, 82 ans, vedette de Hollywood dans les années 1970 et 1980.



- 12: RACHID TAHA, 59 ans, chanteur algérien, figure du rock français des années 80.



- 27: TARA FARÈS, 22 ans, mannequin et célèbre influenceuse irakienne, assassinée à Bagdad.







- 1: CHARLES AZNAVOUR, 86 ans, géant de la chanson française et porte-drapeau de la diaspora arménienne.



- 06: MONTSERRAT CABALLÉ, 85 ans, soprano espagnole célèbre pour son art du "pianissimo".



- 12: PIK BOTHA, 86 ans, chef de la diplomatie sud-africaine pendant l'apartheid.



- 15: PAUL ALLEN, 65 ans, co-fondateur de Microsoft avec Bill Gates en 1975 et visionnaire de l'informatique.



- 15: ARTO PAASILINNA, 76 ans, écrivain finlandais célèbre pour son livre "Le lièvre de Vatanen".



- 22: GILBERTO BENETTON, 77 ans, un des fondateurs de la marque italienne de vêtements éponyme.







- 12: STAN LEE, 95 ans, légende de la bande dessinée américaine, créateur de personnages iconiques comme Spider-Man, Hulk ou les X-Men.



- 26: BERNARDO BERTOLUCCI, 77 ans, géant italien du cinéma, réalisateur du "Dernier Tango à Paris" et du "Dernier Empereur".



- 30: GEORGE HERBERT WALKER BUSH, 94 ans, 41e président des Etats-Unis (1989-1993).







- 3: ALBERT FRÈRE, 92 ans, l'entrepreneur le plus célèbre et le plus riche de Belgique, ancien patron de la puissante holding GBL.



- 8: LIOUDMILA ALEXEEVA, 91 ans, ancienne dissidente soviétique et infatigable militante des droits de l'homme en Russie.



- 28: AMOS OZ, 79 ans, écrivain israélien, ardent défenseur de la paix israélo-arabe.