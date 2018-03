Les femmes prennent le pouvoir à la télévision marocaine

Les femmes prennent la parole sur la première chaîne de télévision marocaine. Le service public s’ouvre aux Marocaines. Elles auront droit à l’écran, à l’image et au son pendant toute une semaine, du lundi 5 mars au dimanche 11 mars.



« Fini les célébrations ponctuelles le temps de la journée mondiale des droits des femmes. Des programmes dédiés rendant hommages aux femmes de ce pays seront diffusés. Les prises de parole au féminin vont être multipliées. Ce qui est véritablement une première à la rue El Brihi ! », s’exclame une journaliste de la société nationale de radiodiffusion et de télévision, SNRT.



Tout au long de la semaine prochaine donc, la chaîne AL AOULA va diffuser une panoplie de programmes « rendant hommage aux figures féminines inspirantes et d’exception, historiques ou actuelles, célébrités ou héroïnes du quotidien, ayant marqué l’histoire du Royaume dans une multitude de domaines. » Les pionnières, les championnes, les briseuses de tabou seront toutes sur Al Oula

« Cette semaine est ainsi un témoignage de la SNRT pour le rôle important de la femme marocaine dans la société, pilier du développement de la société » peut-on lire dans l’annonce qui a été faite par les responsables de cette télévision.



Des émissions diffusées exceptionnellement en prime time comme « Macharif » viendront donner de la visibilité aux Marocaines que les téléspectateurs n’ont pas forcément l’habitude de voir à la télévision.



Et dimanche 11 mars à 21h15, l’émission de reportages « 45 mn » s’adapte à cette semaine spécial femmes en consacrant un numéro spécial au mariage des filles mineures au Maroc.



Le comité de parité et de veille au sein de la SNRT peut souffler le temps d’une semaine. Les programmes de la télévision se féminisent et offrent une visibilité à la moitié de la société. Démarche ponctuelle ? En tout cas, le comité de parité et de veille présente ce 6 mars à Rabat son plan d’action sur la thématique de « Avançons ensemble pour une stratégie managériale » pour que les Marocaines ne soient plus exclues de l’espace cathodique.