Les femmes dans le digital se donnent rendez-vous à Marrakech

L’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc célèbre la journée mondiale de femme sous le signe du digital au féminin. L’AFEM organise en effet, en partenariat avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, la 3ème édition du « South Economic Women initiative » sous le thème de l’ «Innovation et digital: quel leadership pour les femmes?».



Placée sous le Haut Patronage du roi, cet événement regroupe 40 Marocaines du monde à Marrakech les 2 et 3 mars 2018.



Avec pas moins de 20 pays représentés, cette manifestation a pour objectif de rassembler les femmes entrepreneures marocaines d’ici et d’ailleurs autour d’un même objectif : mettre à l’honneur l'entrepreneuriat au féminin.



Des femmes chefs d’entreprises d’origine marocaine venues d’Afrique (Sénégal, Mali, Afrique du Sud, Gabon, Côte d’Ivoire), d’Europe, d’Amérique du Nord (USA et Canada),ou encore du Moyen-Orient (Jordanie et EAU) partageront leur expérience et leur vécu afin de nourrir le débat, d’identifier les réels défis du secteur et apporter des éléments de réponses aux problématique liées à l’intégration des entreprises dans les nouveaux modèles de développement pour une pérennité assurée.



Le 3èm « South EconomicWomen Initiative » verra enfinl’adoption d’un pacte baptisé «Vis ma vie» en partenariat avec l’Association des femmes chefs d’entreprises de Marseille en plus du lancement d’un « Hackaproject » à l’attention des jeunes porteuses de projet.