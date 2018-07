Les femmes Adoul vont marquer une nouvelle étape dans l'histoire de la justice marocaine (Aujjar)

Les Orientations du Roi Mohammed VI incitant à l'accès de la femme à la profession d’Adoul ont instauré un des piliers du Maroc des droits et de l'égalité, au sein duquel la femme jouit, aux côtés de l'homme, de tous les droits garantis par la constitution et la loi, a affirmé M. Aujjar lors d'une cérémonie organisée à l'honneur des 800 candidats ayant réussi le concours d'accès à la profession d'Adoul au titre de l'année 2018, dont 299 femmes (37,38%) pour la première fois de l'histoire du Royaume.



M. Aujjar a émis, à cette occasion, le souhait de voir les femmes adoul pleinement engagées dans leur profession, assurant leur noble mission qui consiste à dresser les actes, préserver les droits et établir les obligations, rappelant l'image de la femme marocaine qui a toujours fait preuve d'abnégation, de sincérité, de probité, de savoir-faire, de volonté et de persévérance dans sa vie professionnelle. Le ministre s'est également dit convaincu que les femmes adoul démontreront leur capacité à se distinguer et apporter une valeur ajoutée à cette profession, grâce à leur intégrité et sérieux, saluant les différents acteurs concernés pour leur adhésion à ce processus et leur contribution dans la réussite de cette expérience.



Il a, de même, rappelé la volonté du ministère de la Justice de préserver la sécurité contractuelle, comme étant un des aspects de la sécurité juridique, passant en revue l'arsenal juridique mis en place à cet effet.



Pour sa part, le directeur général de l'Institut supérieur de la magistrature, Abdelmajid Rhomija a souligné que l'accès des femmes à cette profession constitue un événement historique qui consacre les dispositions de la Constitution de 2011 et des lois en vigueur, ainsi que les choix démocratiques du Royaume, particulièrement en matière de promotion des droits de la femme et de lutte contre toutes formes de discrimination à son égard.



Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs ministres et parlementaires, des représentants de départements ministériels et des responsables judiciaires.



Le ministère de la Justice a annoncé, samedi dernier dans un communiqué, la publication des résultats du concours d'accès à la profession d'adoul au titre de l'année 2018, sur son site web (www.justice.gov.ma), à l'issue des délibérations de la commission chargée de l'organisation de ce concours qui a été ouvert aux femmes, pour la première fois dans l’histoire du Royaume, conformément aux Hautes instructions royales incitant à l’accès de la femme à la profession d’adoul.



Selon un communiqué du Cabinet Royal rendu public à l'issue du Conseil des ministres du 22 janvier 2018, le Roi Mohammed VI avait chargé le ministre de la Justice de se pencher sur l’examen de cette question et de la transmettre au Conseil supérieur des ouléma pour émettre un avis sur ce sujet, rappelle le communiqué.



Après avoir pris connaissance de l’avis du conseil autorisant la femme à exercer la profession d’adoul, conformément aux dispositions de la chariâa relatives au témoignage (chahada) et ses différents types et les constantes religieuses du Maroc, en premier lieu les principes du rite malékite, et en considération du haut niveau de formation et de culture scientifique acquis par la femme et de par la qualification, la compétence et la capacité dont elle a fait preuve dans les différentes hautes fonctions qu’elle a assumées, le Roi a chargé le ministre de la Justice d’ouvrir devant la femme la profession d’adoul et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif, a ajouté la même source.