Les fédérations musulmanes actent le lancement d'une association de financement de l'islam

-Les grandes fé­dé­ra­tions de mos­quées, dont celles ani­mant le Conseil fran­çais du culte mu­sul­man (CFCM), ont acté « à l'una­ni­mité » un pro­jet d'As­so­cia­tion pour le fi­nan­ce­ment et le sou­tien du culte mu­sul­man (AFSCM), a an­noncé lundi le CFCM.



Le lan­ce­ment de cette as­so­cia­tion cultuelle, qui était dans les car­tons de­puis 18 mois, a été acté sa­medi lors d'une réunion à la grande mos­quée de Paris (GMP), pré­cise l'ins­tance re­pré­sen­ta­tive du deuxième culte fran­çais dans un com­mu­ni­qué.



« Sous mon man­dat (en cours de­puis juillet 2017, NDLR), c'est la pre­mière fois que je vois au­tant de per­sonnes au­tour de la table », s'est fé­li­cité au­près de l'AFP le pré­sident du CFCM, Ahmet Ogras.



Outre les struc­tures du CFCM (la GMP al­gé­rienne, le RMF Marocain, les CCMTF et Milli Görüs turcs, la FFAIACA afri­caine, an­tillaise et co­mo­rienne, le mou­ve­ment ta­bligh (pié­tiste) Foi et Pra­tique, la grande mos­quée de Saint-De­nis de La Réunion), l'aréo­page réunis­sait le mou­ve­ment Mu­sul­mans de France (ex-UOIF, issue des Frères mu­sul­mans) et les fé­dé­ra­tions proches du Maroc UMF et FNMF.



La mise en place de cette as­so­cia­tion de fi­nan­ce­ment « sera réa­li­sée dans les plus brefs dé­lais, après consul­ta­tion » no­tam­ment des conseils ré­gio­naux du culte mu­sul­man (CRCM), pré­cise le CFCM.



L'AF­SCM « va pré­pa­rer la struc­ture qui sera char­gée de col­lec­ter une contri­bu­tion vo­lon­taire sur le halal, le pè­le­ri­nage, la zakat (au­mône lé­gale) et les dons des fi­dèles », a pré­cisé Ahmet Ogras.



Cri­ti­qués pour leurs liens avec l'étran­ger et leur manque de trans­pa­rence et d'ef­fi­ca­cité, le CFCM et les grandes fé­dé­ra­tions ne veulent pas se lais­ser damer le pion par l'Etat et la so­ciété ci­vile.



Leur pro­jet in­ter­vient après que le gou­ver­ne­ment a an­noncé la tenue jus­qu'à la mi-sep­tembre d'« as­sises ter­ri­to­riales ». A l'is­sue de cette concer­ta­tion dé­par­te­men­tale, « dès l'au­tomne », l'exé­cu­tif don­nera « à l'is­lam un cadre et des règles ga­ran­tis­sant qu'il s'exer­cera par­tout de ma­nière conforme aux lois de la Ré­pu­blique », a dé­claré lundi Em­ma­nuel Ma­cron de­vant le Congrès réuni à Ver­sailles.



Le consul­tant Hakim El Ka­roui, qui a l'oreille du pré­sident, a pour sa part ré­digé une note vi­sant à créer une As­so­cia­tion mu­sul­mane pour l'is­lam de France (Amif) dans la­quelle le CFCM se­rait « mi­no­ri­taire ».



Quant à l'an­cien di­rec­teur du Col­lec­tif contre l'is­la­mo­pho­bie en France (CCIF) Mar­wan Mu­ham­mad, il pro­met pour début sep­tembre les ré­sul­tats de la « grande consul­ta­tion » qu'il a menée au prin­temps.