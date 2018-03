Les événements de Ouagadougou, une illustration de la menace pesant sur l'ensemble du Sahel (Macron)

Le chef de l’Etat français, qui a condamné avec «la plus grande fermeté» les attaques menées contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées à Ouagadougou, s'est entretenu par téléphone avec son homologue burkinabé Roch Marc Christian KABORE à qui il a «exprimé son entière solidarité et transmis ses pensées pour le peuple burkinabé».



Le président Macron a, selon un communiqué du Quai d’Orsay, remercié également les forces de sécurité burkinabè qui «sont intervenues très rapidement, ont permis d’assurer la protection des emprises françaises et de mettre fin à ces attaques».



Dans une déclaration à la chaine de télévision «LCI », le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que les attaques «manifestement coordonnées» qui ont eu lieu dans la capitale burkinabé visaient à la fois le Burkina Faso et la France.



Ces attaques n’ont «à cette heure, pas été revendiquées», a-t-il indiqué, ajoutant cependant que «tout laisse à penser qu'il s'agit de groupes terroristes».



Le ministre a souligné, à cet égard, la détermination de la France à «lutter de manière implacable contre ces groupes terroristes qui veulent déstabiliser le Sahel et qui en même temps sont des dangers graves pour notre propre sécurité et pour nos propres intérêts».



Aucun membre du personnel de l'ambassade de France n'a été touché, a précisé Le Drian.



Selon un bilan rapporté par la presse, une trentaine de personnes, dont sept militaires burkinabé, ont été tuées et une cinquantaine d'autres ont été blessées dans ces attaques.