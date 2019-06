Les entreprises françaises actives dans le domaine des énergies renouvelables réunies en séminaire à Paris

Un séminaire sur les entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables se tiendra, mardi, à Paris avec la participation de plus de 70 d'entre elles qui présenteront leurs technologies innovantes dans ce domaine à près d’une centaine d’ambassades étrangères en France.



Les entreprises françaises sont bien placées dans le secteur très concurrentiel des énergies renouvelables, où les investissements ont atteint 332 milliards de dollars en 2018 et dont le marché mondial devrait croître de plus de 40% d’ici 2021, indique le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères organisateur de l’événement, sur la base de chiffres de l’Agence internationale de l’énergie.



Ces entreprises disposent d’une expertise reconnue, notamment dans les énergies marines, l’éolien flottant, l’accès à l’énergie, le stockage par hydrogène, et d’une offre capable d’apporter des réponses adaptées aux situations géographiques les plus spécifiques, souligne le ministère en annonçant ce séminaire qui se tiendra en son siège sous le thème : « Quai d’Orsay Entreprises : une expertise française dans les énergies renouvelables».



Le communiqué publié à ce sujet met l’accent sur le travail au quotidien mené par le ministère, à travers sa mission de diplomatie économique, pour la promotion de cette filière «afin de favoriser les activités à l’export des entreprises françaises».



Il évoque également les encouragements dont le secteur privé bénéficie afin d’«accroître son rôle dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris» dans la perspective notamment du Sommet Climat qui se tiendra le 23 septembre prochain à New York.



Le séminaire sera ouvert par Brune Poirson, secrétaire d’État chargée de la transition écologique et solidaire alors que sa clôture sera présidée par ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.