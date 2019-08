Les enfants d'Al Qods reçus par Moulay El Hassan: Un geste Royal à même d'imprimer une forte impulsion à l'action de l'agence (Salem Charkaoui)

La réception que le Prince Héritier Moulay El Hassan a accordée aux enfants maqdessis, jeudi au Palais des hôtes à Rabat, est un geste Royal à même d'imprimer une forte impulsion à l'action de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, a souligné le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Charkaoui.



"Ce geste Royal va imprimer une forte impulsion à l'action de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et lui permettre ainsi de poursuivre ses programmes visant à préserver la ville sainte et soutenir la résistance de ses habitants, notamment les enfants qui ont eu l'honneur de saluer SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan", a indiqué à la presse M. Charkaoui à l'issue de cette réception tenue sur ordre du Roi Mohammed VI.



"Les enfants d'Al Qods portent à présent un souvenir historique qui caractérise la relation des Marocains avec leurs frères palestiniens en général, et avec la population d'Al Qods en particulier", a-t-il dit, ajoutant que les enfants de la ville sainte portent "le flambeau de la prochaine génération et sont à l'avant-garde de la défense des sacralités de la Oumma, avec à leur tête Al Qods". A l'instar des onze éditions qui l'ont précédée, la 12è édition des colonies de vacances baptisée "SAR la Princesse Lalla Asmaa" bénéficie à 50 enfants, âgés entre 11 et 13 ans, accompagnés de cinq moniteurs maqdessis.



Ces enfants ont été sélectionnés par un jury spécialisé sur la base de critères déterminés, dont le statut social de leurs familles, l'excellence dans le parcours scolaire, leur créativité et leurs aptitudes d’intégration et de cohésion au sein du groupe.



Organisée par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, cette 12è édition se distingue par l'organisation de nombreuses activités ludiques et éducatives, de compétitions artistiques et sportives, d'ateliers d'expression, de visites dans les colonies de vacances des enfants marocains ayant lieu simultanément avec cette édition, en plus d'un programme de loisirs et de voyages instructif et culturel.



Lors de cette édition qui se poursuit jusqu'au 28 août, les enfants d'Al Qods vont interpréter la chanson "lilmagribi salamone mina Al Qods", qui exprime l'amour et l'estime voués par les Maqdessis au peuple marocain, ainsi que leur gratitude envers le Roi qui veille personnellement sur ce programme depuis douze ans.