Les efforts du Maroc pour la préservation du singe Magot exposés en France

Cet événement a permis de sensibiliser sur les efforts déployés par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) pour préserver cette espèce emblématique du Maroc, apprend-on auprès du Consulat Général du Royaume à Strasbourg.



Il a offert également l’opportunité de fédérer les cultures, de marquer les esprits et de faire vivre les traditions marocaines en les partageant avec le public, ajoute-t-on de même source.



Le Consul général, M. Khalid Afkir, s’est félicité à cette occasion de cette célébration qui rend hommage au Royaume et aux fondateurs de ce 4ème site touristique alsacien qui abrite plus de 200 singes Magots en provenance du Maroc.



Une conférence sur le singe Magot au Maroc : caractéristiques de l’espèce, menaces et plan d’action stratégique pour sa préservation a, par ailleurs, été animée par Mme Hayat Mesbah, Chef de service de la conservation de la flore et de la faune sauvages au HCEFLCD et M. Lahcen Oukannou, responsable de la conservation de la biodiversité au Parc d’Ifrane, venus spécialement du Maroc.



Ce week-end anniversaire en l’honneur du Maroc a été organisé par le Consulat Général du Royaume à Strasbourg, en partenariat avec le Parc la Montagne des Singes à Kintzheim et le HCEFLCD, précise la représentation consulaire marocaine.



Sous des tentes berbères recréant l’ambiance marocaine du Moyen Atlas, une soirée inaugurale dédiée aux officiels a eu lieu samedi en présence d’élus, de représentants de la Région Grand-Est et du Département du Bas-Rhin, ainsi que de nombreuses personnalités du monde de la politique et de la diplomatie, indique la même source.



Le lendemain a été consacré aux visiteurs du site qui sont venus nombreux gouter aux mille et un charmes marocains proposés à l’occasion de cet événement : Dakka Marrakchia, tatouage au henné, calligraphie arabe, stand artisanal, buffet aux saveurs du Maroc, tentes berbères… Une véritable carte postale du Royaume offerte, lors de ce week-end festif aux couleurs du Maroc, au public familial et multiculturel (MRE, alsaciens et touristes) qui a afflué pour assister à l’événement.