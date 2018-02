Les eaux usées de Gaza rejetées dans la mer Méditerranée, faute de carburant

Les municipalités de la bande de Gaza ont fait savoir mercredi qu'elles déverseraient les eaux usées directement dans la mer Méditerranée faute de combustible dans l'enclave palestinienne qui empêche les usines de traitement de ces eaux de fonctionner.



"Les plages de la bande de Gaza seront totalement fermées et les eaux usées seront déversées dans la mer car les municipalités ne peuvent plus fournir de combustible" pour les usines de traitement, a indiqué Nizar Hejazi, maire de la ville de Gaza, dans un communiqué commun à toutes les mairies de l'enclave côtière. "L'état d'urgence dans les villes et les municipalités de la bande de Gaza" a été annoncé par M. Hejazi qui a également précisé que les services municipaux seraient réduits de 50%.



L'unique centrale électrique de la bande de Gaza a cessé de fonctionner jeudi dernier en raison d'un manque de carburant, au moment où beaucoup tirent la sonnette d'alarme sur le dénuement grandissant de l'enclave palestinienne sous blocus.



Gaza souffre depuis des années d'un manque d'électricité, l'un des nombreux maux affligeant le territoire, avec les guerres, la pauvreté, le chômage et l'enfermement. Les mises en garde se multiplient devant la dégradation de la situation dans l'enclave, où plus des deux tiers de la population dépendent de l'aide étrangère.