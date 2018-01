Les dirigeants palestiniens pour une suspension de la reconnaissance d'Israël

Cet appel a été lancé au terme d'une réunion de deux jours à Ramallah en Cisjordanie du Conseil central de l'OLP, l'un des organes de cette organisation internationalement reconnue comme la représentante de tous les Palestiniens.



La réunion, en présence du président palestinien Mahmoud Abbas, avait été convoquée à titre extraordinaire pour répondre à la décision annoncée le 6 décembre par le président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, un coup porté selon les Palestiniens à leur cause.



En ouvrant la réunion dimanche, Mahmoud Abbas - qui a voté pour la résolution - avait qualifié de "gifle du siècle" les efforts de paix annoncé par Donald Trump.



Lors du vote, le conseil central de l'OLP a "chargé le Comité exécutif de l'OLP suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'Etat de Palestine dans ses frontières de 1967, annule l'annexion de Jérusalem-Est et cesse ses activités de colonisation", selon un communiqué.



Ce vote a recueilli 74 voix pour, 2 contre et 12 abstentions, a constaté un journaliste de l'AFP.



Le Comité exécutif, dirigé par M. Abbas, est la seule instance habilitée à prendre les décisions engageant les Palestiniens dans le cadre du processus de paix avec Israël. En 2015, un vote du conseil central de l'OLP en faveur de la suspension de la coordination sécuritaire avec Israël n'avait pas été suivi d'effet.



Avant le vote de lundi soir, un discours courroucé de M. Abbas avait donné dimanche le ton de la réunion. "L'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle", avait tonné M. Abbas, en référence à la volonté proclamée de M. Trump de présider à "l'accord (diplomatique) ultime" entre Israéliens et Palestiniens. (avec afp)