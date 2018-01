Les deux Corées acceptent de discuter, pour la première fois depuis 2015

Cette annonce est intervenue quelques heures après que Washington et Séoul ont convenu de reporter des manoeuvres militaires après les JO, des exercices qui, chaque année, contribuent à aggraver la situation sur la péninsule.



La rencontre entre le Nord et le Sud, la première du genre depuis décembre 2015, aura lieu à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée (1950-53).



Le ministère sud-coréen de l'Unification, responsable des relations avec le Nord, a indiqué avoir reçu vendredi un fax de Ri Son-Gwon, le chef du Comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la Corée (CRPC), disant "Nous viendrons à la Maison de la paix de Panmunjom le 9 janvier".



La "Maison de la paix" est un bâtiment sud-coréen de la "zone commune de sécurité" (JSA), situé juste au Sud de la démarcation en béton où des soldats des deux camps se font face.



La rencontre portera notamment sur les jeux Olympiques de Pyeongchang (9 au 25 février) en Corée du Sud et sur "la question de l'amélioration des relations intercoréennes", selon le porte-parole du ministère de l'Unification Baek Tae-Hyun.



Cette reprise de dialogue intervient après deux années de dégradation du climat sur la péninsule, au cours desquelles la Corée du Nord a mené trois nouveaux essais nucléaires et multiplié les essais de missiles. Elle affirme aujourd'hui avoir atteint son objectif militaire : être en mesure de menacer du feu nucléaire l'ensemble du territoire continental américain.



