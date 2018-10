Les députés français votent un dispositif favorisant un repérage plus précoce des enfants autistes

Les députés français ont voté, vendredi, à l'unanimité un dispositif favorisant le repérage précoce de l’autisme et la mise en place d’un parcours de soins pour les enfants repérés.



Ce vote est intervenu dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019.



L'autisme touche 1 pc de la population française, soit 600.000 personnes, selon L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).



Ce dispositif «vise à garantir l'accès aux bilans et interventions précoces, effectués par les psychologues, ergothérapeutes et psychomotriciens dans le cadre d'un parcours coordonné conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles sans attendre une confirmation de diagnostic», précise le texte voté.



Assimilés aux maladies mentales, les troubles du spectre autistique (TSA) se caractérisent par une anomalie du développement neurologique. Ils apparaissent généralement dès les premières années de la vie et frappent majoritairement les garçons (quatre garçons pour une fille), indique la Fondation FondaMental, dédiée à la lutte contre les troubles psychiatriques majeurs.