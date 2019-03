Les députés français donnent leur aval à la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande

L’objectif visé à travers la création de cette assemblée est "d'approfondir la coopération" entre les deux pays et de "faire converger les positions française et allemande à l'échelle européenne".



Il s’agira également de veiller à l'application des décisions prises dans le cadre des sommets ou des conseils des ministres franco-allemands et de travailler en commun pour faciliter la vie des populations vivant en zone transfrontalière et travaillant de part et d’autre des frontières.



Avec ce projet d'accord parlementaire, qui doit maintenant être approuvé par le Bundestag, l'enjeu est de faire passer la coopération "dans une nouvelle dimension", avait souligné le président du Bundestag en novembre dernier.



L'idée est "d'apporter un souffle renouvelé à l'Europe", avait affirmé pour sa part son homologue français.



L’un et l’autre avaient exprimé, dans une tribune publiée dans Le Parisien et Der Tagesspiegel, leur souci de voir les deux pays adopter "davantage de décisions de manière simultanée, concertée et, lorsque c'est possible, en termes identiques".



L’assemblée parlementaire franco-allemande, qui sera composée de cinquante députés français et autant d'élus allemands, sera dirigée par les présidents des deux chambres.



Elle devrait se réunir deux fois par an alternativement dans l’un et l’autre pays.