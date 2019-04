Les députés britanniques tentent de trouver une alternative au Brexit de Theresa May

Les députés britanniques tentent lundi de trouver une alternative à l'accord de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May, et pourraient faire pencher la balance pour un divorce "plus doux" avec l'Union européenne.



La semaine dernière, les parlementaires ont déjà tenté de prendre le contrôle du processus de Brexit, en examinant huit options. Si aucune n'a obtenu une majorité de votes, une des propositions les plus populaires était celle d'une union douanière avec l'UE. Une option à laquelle Theresa May s'oppose farouchement car Londres perdrait la possibilité de mener une politique commerciale autonome après le Brexit.



Lundi, les députés voteront sur un nombre réduit d'options dans le but de dégager une majorité sur un projet et de trouver une solution à l'impasse actuelle. Le Royaume-Uni était censé quitter l'Union européenne le 29 mars mais cette sortie a dû être repoussée, faute de soutien parlementaire à l'accord de retrait négocié par Theresa May avec l'UE.



Si les votes des députés n'ont qu'une valeur indicative, le ministre de la Justice David Gauke a déclaré dimanche à la BBC qu'il ne serait pas "viable" pour le gouvernement d'ignorer la volonté des parlementaires.



A la tête d'un gouvernement divisé, Theresa May étudie la stratégie à suivre et devra présenter ses plans lors du prochain sommet européen convoqué le 10 avril.



"Je crains que nous n'atteignons les limites du processus dans cette Assemblée", a-t-elle déclaré vendredi devant les députés, laissant planer la perspective d'élections législatives anticipées.



Mais de telles élections pourraient s'avérer catastrophiques pour son Parti conservateur. Selon un sondage publié dimanche par le tabloïd The Mail on Sunday, le Labour, principal parti d'opposition, arriverait en tête, avec 41% des voix, dépassant de 5 points le Parti conservateur.



Le vice-président du Parti conservateur James Cleverly a déclaré dimanche à Skynews que des élections anticipées ne "résoudraient rien".



Mais l'opposition semble impatiente de voir chuter Theresa May, et la députée travailliste Emily Thornberry a laissé entendre dimanche lors d'une interview à Sky que le Labour pourrait bientôt lancer une motion de défiance contre le gouvernement, espérant ainsi déclencher des élections anticipées.