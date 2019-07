Les députés Mustapha Laabid et Fiona Lazaar se félicitent de l'amendement en faveur des "Chibanis" (vidéo)

Retour sur les principales étapes de la mobilisation :



- 3 août 2018 : courrier collectif cosigné par 17 parlementaires adressé au Premier ministre français pour alerter sur la situation des Chibanis, suite à plusieurs échanges entre l’association Cap Sud MRE et les parlementaires Olivier Véran, Mustapha Laabid, Fiona Lazaar et Michèle de Vaucouleurs

- 13 septembre 2018 : 1er rendez-vous de travail avec le cabinet du Premier ministre et le cabinet de la ministre des Solidarités et de la Santé à Matignon- 18 octobre 2018 : rendez-vous de travail avec le cabinet du Premier ministre à Matignon

- 13 novembre 2018 : rendez-vous de travail avec le cabinet de la ministre des Solidarités et de la Santé au ministère des Solidarités et de la Santé

- 27 novembre 2018 : adoption d’un amendement au budget de la sécurité sociale 2019 permettant l’ouverture de nouveaux droits pour les retraités « bipensionnés », c’est-à-dire ayant cotisé à la fois en France et dans leur pays d’origine

- 1er juillet 2019 : envoi d’une instruction aux CPAM confirmant la prise en charge par la sécurité sociale des soins en France pour les retraités étrangers ayant cotisé au moins 15 ans en France sans condition de résidence et via tout titre de séjour.