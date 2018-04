Les crises dans certaines parties du monde arabe menacent la stabilité dans l’ensemble de la région (Aboul Gheit)

Dans une allocution devant le 29ème Sommet de la Ligue arabe, qui se déroule à Dhahran, dans l’est de l’Arabie Saoudite, M. Aboul Gheit a souligné que ces crises, que ce soit en Syrie, au Yémen ou en Libye, en plus de la question palestinienne, amenuisent la sécurité dans le monde arabe et hypothèquent l’ensemble des efforts consentis dans le sens du développement et de la stabilisation de la région.



Le dénominateur commun de toutes ces crises, a-t-il estimé, réside dans l’absence d’une certaine convergence sur un concept unifié à propos de la sécurité au niveau de la région arabe, relevant que ces crises suscitent et encouragent désormais d’autres parties à s’immiscer dans "nos affaires intérieures".



Les défis actuels requièrent des dirigeants du monde arabe à amorcer un dialogue sérieux et approfondi sur les grandes priorités inhérentes à la sécurité dans la région et à parvenir à des compromis et à des synergies susceptibles de pallier toutes les menaces, a-t-il estimé.



En outre, M. Aboul Gheit a fait savoir que la question palestinienne a connu un tournant dangereux, suite à l’annonce des Etats-Unis de changer le statut de la ville sainte d’Al Qods aux antipodes de la neutralité requise, appelant à davantage de soutien politique et matériel en vue de permettre aux Palestiniens de faire face aux plans et manœuvres visant à saper leur cause et à porter préjudice à leurs droits inaliénables.



Evoquant la crise en Syrie, le secrétaire général de la Ligue arabe a relevé que le peuple de ce pays meurtri paye le lourd tribut depuis plusieurs années de destruction et d’effritement de sa souveraineté nationale, ajoutant que le régime syrien assume l’entière responsabilité de cette situation, tout en pointant du doigt également certains acteurs régionaux qui aspirent concrétiser des objectifs politiques et stratégiques au détriment de tout un peuple assujetti à la précarisation et à l’errance.



D’autre part, M. Aboul Gheit a signalé que les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de certains pays arabes se sont exacerbées, en premier chef celles de l’Iran dans la crise yéménite à travers la dotation en armes des milices Houthies qui menacent actuellement la paix et la stabilité de l’Arabie Saoudite.



Cette situation interpelle l’ensemble des pays arabes à adopter une position commune pour condamner ces agressions et exprimer leur soutien et solidarité avec le Royaume Wahhabite dans ses actions légitimes visant à sauvegarder sa sécurité et ses intérêts et protéger ses citoyens, a-t-il ajouté.



Par ailleurs, il a salué les efforts déployés par les pays arabes en vue d’extirper le phénomène du terrorisme à l’échelle de la région et d’assécher les sources de financement de l’extrémisme. Le 29ème sommet de la Ligue des Etats arabes, auquel SM le Roi Mohammed VI est représenté par SAR le Prince Moulay Rachid, examinera plusieurs questions liées, notamment à la cause palestinienne et aux derniers développements suite à l'annonce par le président américain de transférer l'ambassade des Etats-Unis en Israël à Al Qods.



Le Sommet arabe débattra, de même, de la situation en Syrie après la dernière escalade contre les civils dans la Ghouta orientale et des crises libyenne et yéménite, ainsi que d'autres questions d'ordre politique, diplomatique, sécuritaire, économique et social.