Les condoléances du roi Mohammed VI à la famille du président de la communauté juive de Fès, Oujda et Sefrou Armand Guigui

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du président de la communauté juive de Fès, Oujda et Sefrou, Dr Armand Guigui.



Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion le décès d'Armand Guiguin, exprimant aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à ses proches et aux membres de la communauté juive marocaine, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-puissant de leur accorder patience et consolation.



Le souverain dit se remémorer les qualités du défunt, en invoquant son esprit patriotique et son attachement aux constantes et valeurs sacrées de la Nation et au Trône alaouite..