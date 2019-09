Les candidatures notables à la présidentielle en Tunisie

Outre les têtes d'affiches Nabil Karoui, magnat des médias incarcéré, Youssef Chahed, Premier ministre en poste, et Abdelfattah Mourou, premier candidat du parti Ennahdha à la magistrature suprême, 24 autres candidats se présentent à la présidentielle tunisienne du 15 septembre.



Voici quelques candidatures notables:



- Abdelkarim Zbidi, le technocrate -



Ce médecin de 69 ans, plusieurs fois ministre, était jusque-là resté plutôt discret durant sa longue expérience politique et n'a jamais disputé d'élection.



Ministre sous le dictateur déchu Zine el Abidine Ben Ali, M. Zbidi fut nommé à la Défense de 2011 à 2013, avant de revenir à ce poste en septembre 2017.



Indépendant, il est soutenu par ce qu'il reste de Nidaa Tounes, parti fondé par le président défunt Béji Caïd Essebsi et décimé par des luttes de pouvoir.



Proche d'Essebsi, il se présente comme l'homme de la continuité. Il est considéré comme bénéficiant du soutien des acteurs influents du Sahel, sa région d'origine, et de l'aura de l'armée dont il est proche.



- Moncef Marzouki, l'ex-président -



Opposant historique à la dictature puis premier président de l'après-révolution, Moncef Marzouki a notamment symbolisé le long combat pour la démocratie en Tunisie.



Cet homme de gauche, médecin de 74 ans, a vécu de longues années d'exil en France.



Elu président fin 2011 par l'Assemblée constituante, il a été rapidement confronté aux scissions dans son camp et aux critiques sur son alliance avec Ennahdha. En 2014, il perd la première présidentielle au scrutin universel face à Béji Caïd Essebsi.



- Mohamed Abbou, le tribun -



Cet ancien ministre est un compagnon de Moncef Marzouki, se présentant comme héraut de la lutte anticorruption.



Dans la lignée de son épouse Samia Abbou, députée connue pour ses diatribes au Parlement sur les dossiers compromettants des différents élus, il est en campagne "contre l'argent sale".



Avocat de 53 ans, militant des droits des prisonniers politiques sous Ben Ali, il a connu les geôles du régime déchu durant deux ans et demi et co-fondé en 2001 le Congrès pour la République (CPR) de M. Marzouki.



Il a été ministre durant quelques mois en 2012, avant de démissionner pour protester contre des entraves présumées dans la lutte contre la corruption dans l'administration.



Il a quitté le CPR en 2013, pour lancer son parti, Attayar, qui a trois sièges au Parlement.



- Mehdi Jomaa, l'ex-Premier ministre -



Cet ingénieur de 57 ans a dirigé de janvier 2014 à février 2015 un gouvernement de technocrates nommé après une profonde crise politique.



Cadre chez Hutchinson, une filiale de Total, il a longtemps travaillé en France et a indiqué avoir vécu 18 ans à l'étranger.



Il n'est entré en politique qu'après la révolution, comme ministre de l'Industrie en 2013.



Il a été nommé à la tête du gouvernement à la suite d'un dialogue national visant à sortir la Tunisie de la crise déclenchée par l'assassinat d'un opposant. Il a été chargé de gérer les affaires courantes jusqu'aux élections de fin 2014.



Originaire du Sahel, M. Jomaa a créé en 2017 son propre parti, Al Badil Ettounsi.



- Abir Moussi, l'anti-islamiste -



Chantre de l'ancien régime de Ben Ali, elle prône l'exclusion des islamistes du jeu politique.



Ex-cadre du parti de Ben Ali, le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique), elle fut l'avocate qui assura, sous les quolibets, la défense du RCD lors du procès de sa dissolution en 2011.



Ces dernières années, elle a continué à plaider avec pugnacité pour l'ancien régime dans nombre de débats télévisés.



Certains voient en elle une femme de conviction courageuse, d'autres lui reprochent un discours d'exclusion divisant les Tunisiens.



Elle est l'une des deux seules femmes candidates à la présidentielle.



- Kaïs Saïed, le professeur -



Surnommé "Robocop" en raison de son débit saccadé, cet universitaire est parfois qualifié d'objet politique non identifié, tellement son ascension dans les sondages ces derniers mois reste inexpliquée.



Néophyte en politique, dépourvu de tout soutien partisan, il n'a organisé aucun meeting, faisant campagne au porte-à-porte.



Ce professeur de droit de 61 ans s'est fait connaître en intervenant régulièrement dans les médias durant la rédaction de la Constitution entre 2011 et 2014 pour éclairer les enjeux des débats.



Il défend des positions socialement conservatrices sur un ton professoral en maniant un arabe littéraire châtié, et renvoie dos à dos tous les responsables, attirant de nombreux déçus de la politique politicienne.