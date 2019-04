Les candidats démocrates à la présidentielle américaine de 2020

Longtemps attendu, l'ancien vice-président Joe Biden a finalement annoncé jeudi qu'il entrait dans la course à la Maison Blanche, dominant dans les sondages ce tout début de campagne pour l'investiture démocrate.



Il porte à 20 le nombre de prétendants démocrates espérant battre Donald Trump lors de la présidentielle américaine en novembre 2020.



Ce groupe affiche une diversité inédite, avec un nombre record de femmes et plusieurs candidats issus de minorités.



Voici la liste des principaux, selon la moyenne des sondages établie par RealClearPolitics.



- Joe Biden -



Ex-bras droit de Barack Obama, ancien sénateur, le démocrate modéré Joe Biden a attendu de longs mois avant de rejoindre, à 76 ans, la cohorte de candidats démocrates.



Fort de sa grande notoriété, d'une carrière longue de plus de 45 ans en politique et d'un solide capital sympathie auprès de la base démocrate, il part en pole position.



Mais la campagne est encore longue avant les premières primaires, en février 2020. Et avant même son lancement officiel, sa candidature a été assombrie par les accusations de plusieurs femmes qui ont épinglé ses gestes d'affection trop démonstratifs. Sans s'excuser, il a promis de faire plus attention à l'avenir.



- Bernie Sanders -



Se décrivant comme un "socialiste", le sénateur indépendant avait surpris en électrisant la primaire démocrate de 2016 contre Hillary Clinton. Il s'était finalement incliné face à l'ex-secrétaire d'Etat mais espère, à 77 ans, transformer l'essai de sa "révolution politique", maintenant que ses idées nettement marquées à gauche sont reprises par nombre d'autres démocrates.



- Kamala Harris -



La sénatrice de Californie, qui ambitionne de devenir la première présidente noire des Etats-Unis, a annoncé sa candidature en janvier, le jour où les Etats-Unis rendaient hommage à Martin Luther King.



Fille d'une chercheuse indienne en médecine et d'un économiste jamaïcain, Kamala Harris, 54 ans, a été procureure à San Francisco puis a dirigé les services judiciaires de toute la Californie (2011-2017).



- Pete Buttigieg -



Le jeune maire de la ville de South Bend, dans l'Indiana, a créé la surprise dès le lancement de son comité exploratoire le 23 janvier. Phénomène du début de campagne, cet ancien militaire de 37 ans et premier candidat de premier plan ouvertement homosexuel à la présidentielle américaine, est parvenu à lever sept millions de dollars de donations au premier trimestre. Il a officialisé sa candidature le 14 avril.



- Elizabeth Warren -



A 69 ans, la sénatrice du Massachusetts avait donné le coup d'envoi de la course du côté des grands noms démocrates dès le 31 décembre 2018. Défiant la polémique sur ses lointaines origines amérindiennes, l'ancienne professeure de droit à Harvard, surnommée "Pocahontas" par Donald Trump, a officialisé sa candidature le 2 février.



A la gauche du parti, elle a construit sa réputation en pourfendant les "excès" de Wall Street.



- Beto O'Rourke -



Ce Texan de 46 ans, ancien élu de la Chambre des représentants, a forgé sa notoriété en tentant d'arracher au poids lourd républicain Ted Cruz son siège au Sénat en novembre 2018. Il a perdu de peu son pari dans un Etat traditionnellement conservateur.



Son programme est marqué bien à gauche sur l'immigration, le climat ou la couverture santé. Le quadragénaire a officiellement lancé le 30 mars sa campagne lors d'un meeting survolté dans sa ville d'El Paso, à la frontière avec le Mexique.



- Cory Booker -



Sénateur noir charismatique, Cory Booker a annoncé sa candidature le 1er février en prêchant le rassemblement dans une Amérique divisée. Ancien maire de Newark, dans le New Jersey, ce bon orateur âgé de 49 ans était pressenti depuis des années pour la course à la présidentielle.



- Amy Klobuchar -



Ancienne procureure et petite-fille d'un mineur, la sénatrice de 58 ans a été largement réélue en novembre 2018 dans le Minnesota, où elle reste très populaire y compris dans les bastions miniers qui ont voté pour Donald Trump en 2016.



Classée au centre-gauche, elle soutient le droit à l'avortement et la lutte contre le changement climatique. Mais sa campagne a été ternie par une polémique sur le traitement très dur de son équipe.



- Les autres prétendants -



De nombreux autres candidats tenteront leur chance à la primaire démocrate:



- Julian Castro, 44 ans, ex-ministre de Barack Obama et ancien maire de San Antonio;



- John Delaney, 56 ans, ancien élu à la Chambre des représentants



- Tulsi Gabbard, 38 ans, élue de la Chambre



- Kirsten Gillibrand, sénatrice âgée de 52 ans



- John Hickenlooper, ancien gouverneur du Colorado âgé de 67 ans



- Jay Inslee, gouverneur de l'Etat de Washington âgé de 68 ans



- Wayne Messam, maire de Miramar, en Floride, âgé de 44 ans



- Seth Moulton, 40 ans, élu de la Chambre des représentants



- Tim Ryan, 45 ans, élu de la Chambre des représentants depuis 2003



- Eric Swalwell, 38 ans, élu de la Chambre des représentants



- Marianne Williamson, 66 ans, auteure de livres de développement personnel



- Andrew Yang, entrepreneur âgé de 44 ans