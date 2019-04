Les avantages compétitifs de l’économie marocaine mis en avant au Forum commercial USA-Maroc à Miami

Dans une allocution à l’occasion de sa participation à ce Forum, M. El Ferdaous a relevé la stabilité politique et institutionnelle du Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI ainsi que la croissance économique robuste réalisée par le Maroc à la faveur notamment de son positionnement géographique stratégique en tant que pont entre les continents africain et européen.



M. El Ferdaous a également passé en revue les mesures incitatives adoptées par l’Etat ces dernières années pour promouvoir l’investissement, dont la mise en place d’un cadre légal moderne, l’exemption d’impôts pendant cinq ans pour les nouvelles entreprises, la création de zones franches ou encore l’exemption d’impôts sur l’export.



De même, le secrétaire d’Etat a évoqué la qualité des infrastructures de transport du Royaume qui dispose de 16 aéroports internationaux, d’un important réseau autoroutier et de la première ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) du continent africain qui permet de relier Tanger à Casablanca en deux heures seulement.



Par ailleurs, M. El Ferdaous a détaillé les objectifs du Plan d’accélération industrielle qui vise à promouvoir les partenariats et investissements public-privé à travers une approche basée sur la création d’écosystèmes efficaces et la consolidation des relations entre les grandes entreprises et les PME.



La stratégie de compétitivité logistique 2030 ambitionne, selon lui, de réduire le poids des coûts logistiques du Maroc par rapport au PIB pour passer de 20% actuellement à 15% à moyen terme.



Le 5ème Forum commercial et d'investissement USA-Maroc a réuni un parterre de responsables gouvernementaux, de chefs d’entreprises, d’experts et de diplomates. Il a servi d'occasion pour discuter du développement des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Royaume et le reste du continent africain, et explorer les possibilités de renforcer davantage ce partenariat économique au potentiel prometteur.



L’événement a été initié par l'ambassade du Maroc à Washington en partenariat avec le Centre d'affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce et le Miami Dade College, la plus grande université publique aux Etats-Unis.



Le Forum coïncide avec l'inauguration de la nouvelle liaison aérienne directe Casablanca-Miami par la compagnie Royal Air Maroc, à raison de trois fréquences par semaine, une desserte qui vient s'ajouter à celles de Casablanca-New York et Casablanca-Washington DC. Cet important réseau sera consolidé par une autre liaison en juin prochain avec Boston.