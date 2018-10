Les assemblées BM-FMI de 2021 au Maroc promettent d’être brillantes (Christine Lagarde)

Les assemblées annuelles BM-FMI qui seront tenues en 2021 au Maroc promettent d’être brillantes dans un pays porteur des principes d’ouverture et de multilatéralisme auxquels la communauté internationale est tant attachée, a relevé, dimanche à Bali, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Mme Christine Lagarde.



"Le Maroc est l’un des pays les plus hospitaliers, les plus généreux et les mieux ancrés dans l’histoire. Un pays africain, arabe et oriental remarquablement ouvert à la modernité. C’est un pays qui illustre parfaitement la convergence des valeurs humanitaires qui nous unissent tous", a souligné Mme Lagarde qui s’exprimait lors de la cérémonie de signature dimanche de l’attribution officielle de l’organisation des assemblées annuelles BM-FMI de 2021 au Maroc.



Elle a également souligné que le FMI est confiant en la capacité et les potentialités du Maroc, un pays qui se démarque par une identité plurielle et ouverte sur le monde, qualifiant de "noces de diamants" l’édition 2021 qui coïncidera avec le 60e anniversaire de l’adhésion du Royaume aux deux institutions de Bretton Woods.



"Vous êtes un point de convergence incroyable pour toutes nos valeurs. Une parfaite illustration de la tolérance, de l’ouverture, du respect, de la générosité et de l’hospitalité. Des qualités qui érigent une notoriété légendaire du Royaume auprès de la communauté internationale", s’est-elle félicitée.



Et d’ajouter que le FMI ne ménagera aucun effort pour assurer le succès de ces assemblées dont les retombées ne manqueront pas d’être bénéfiques pour le Royaume qui a brillamment réussi l’organisation de la COP22.



En avril dernier, le Maroc a été choisi pour abriter l’édition 2021 des assemblées annuelles BM-FMI, devenant ainsi le deuxième pays africain à accueillir ces assemblées après l’édition 1973 à Nairobi, au Kenya.



Ce choix vient couronner un long processus d’évaluation des dossiers de candidature présentés par 13 pays. Un choix qui atteste de la confiance du GBM et du FMI quant à la capacité du Maroc de réussir l’organisation de grands événements d’envergure mondiale.